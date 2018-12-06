Эсминец США проплыл у берегов России в ответ на "чрезмерные претензии" [ Редактировать ]
Эсминец США / Фото: c6f.navy.mil
Американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России, где находится Владивосток.
Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота, лейтенант ВМС США Рэйчел Макмарр, передает CNN.
"McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие нации", - заявила Макмарр.
Как сообщает издание, американский военный корабль произвел маневр, называемый ВМС "Свободой навигации".
Представитель ВМС подчеркнула, что США не признают претензии России на водные территории, и заявила, что Москва претендует на районы, которые намного превышают гарантируемые международным правом 12 миль от российского побережья.
По словам должностных лиц США, такие операции призваны обеспечить соблюдение права свободного прохода в международных водах и оспорить чрезмерные претензии.
"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", - сказала Макмарр.
Недавно Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции против России из-за захвата украинских моряков и кораблей вблизи Керченского пролива.
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