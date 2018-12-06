Военное положение: как в Украине проходят сборы резервистов [ Редактировать ]
В связи с действием военного состояния в Украине не объявляли о начале мобилизации, однако начаты сборы резервистов первой очереди.
Об этом сказал в ходе брифинга министр обороны Степан Полторак.
Также участие в сборах принимают военнослужащие, которые входят в подразделения территориальной обороны.
"Эта подготовка будет разноплановая - в зависимости от уровня подготовки военнослужащего, должности, которую он занимает, в какое подразделение он планирует попасть и от других факторов. Подготовка может длиться и один день для подготовленных бойцов, которые имеют опыт ведения боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил. Это может быть 10 дней, может быть две недели. Максимальный срок проведения таких собраний - 20 дней", - сказал министр.
Также он добавил, что в Минобороны начали комплектование учебных центров.
"Этот резерв будет прибывать не в боевые части, хотя определенная часть того резерва будет предназначена для пополнения боевых частей. Эти ребята, которые сегодня стоят в первой очереди резерва, будут направлены в учебные центры для проведения проверки их умений и знаний и для проведения дополнительных занятий", - добавил Полторак.
Напомним, Гройсман заявил, что военное положение могут прекратить досрочно.
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