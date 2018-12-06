Два самолета США столкнулись у побережья Японии [ Редактировать ]
У побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.
Об этом говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США.
Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили плановый учебный полет. О том, сколько человек было на борту самолетов, не сообщается.
Ведется поисково-спасательная операция.
Напомним, что недавно в Бразилии самолет упал на жилые дома.
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