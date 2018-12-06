В Киеве иномарка влетела в авто Uber c двумя девушками (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на мосту Метро произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer и Renault Clio службы такси Uber. У водителя Mitsubishi были явные признаки алкогольного опьянения.
Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным, автомобили Mitsubishi и Renault двигались по мосту Метро через Русановский пролив. Водитель Lancer на высокой скорости не справился с управлением и влетел в заднюю часть Clio.
В момент столкновения в Mitsubishi, кроме водителя, находился пассажир. А мужчина на Renault вез двух девушек. Удар был столь сильным, что Renault развернуло на дороге.
В результате аварии одна из пассажиров "француза" ударилась головой. У Mitsubishi Lancer сильно повреждена все передняя часть и лобовое стекло. Renault Clio получил серьезные повреждения задней части и переднего бампера.
Водитель Lancer не смог объяснить как на пустой ночной дороге въехал в другой автомобиль. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Он не отрицал, что перед поездкой употреблял спиртные напитки, поскольку у него был день рождения. Однако проходить тест на содержание алкоголя в крови он отказался.
Напомним, 13 ноября в Польше водитель сбил на переходе трех украинок.
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