В Киеве на мосту Метро произошла авария с участием автомобилей Mitsubishi Lancer и Renault Clio службы такси Uber. У водителя Mitsubishi были явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, автомобили Mitsubishi и Renault двигались по мосту Метро через Русановский пролив. Водитель Lancer на высокой скорости не справился с управлением и влетел в заднюю часть Clio.

В момент столкновения в Mitsubishi, кроме водителя, находился пассажир. А мужчина на Renault вез двух девушек. Удар был столь сильным, что Renault развернуло на дороге.

В результате аварии одна из пассажиров "француза" ударилась головой. У Mitsubishi Lancer сильно повреждена все передняя часть и лобовое стекло. Renault Clio получил серьезные повреждения задней части и переднего бампера.

Водитель Lancer не смог объяснить как на пустой ночной дороге въехал в другой автомобиль. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения. Он не отрицал, что перед поездкой употреблял спиртные напитки, поскольку у него был день рождения. Однако проходить тест на содержание алкоголя в крови он отказался.

Напомним, 13 ноября в Польше водитель сбил на переходе трех украинок.