Допустити українських консулів до захоплених моряків пообіцяли в МЗС Росії. Напередодні тамтешні дипломати вперше за 10 днів офіційно сповістили українське МЗС, що військовополонені моряки перебувають в Москві, у слідчих ізоляторах. Про це у Twitter написав Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ наголосив: українська сторона робить усе, щоб консули відвідали бранців якнайшвидше.

Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі, захопили екіпажі - 24 українці. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня їх переправили до Москви в слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".