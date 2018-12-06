В МЗС Росії пообіцяли допустити українських консулів до захоплених моряків [ Редактировать ]
Допустити українських консулів до захоплених моряків пообіцяли в МЗС Росії. Напередодні тамтешні дипломати вперше за 10 днів офіційно сповістили українське МЗС, що військовополонені моряки перебувають в Москві, у слідчих ізоляторах. Про це у Twitter написав Павло Клімкін.
Міністр закордонних справ наголосив: українська сторона робить усе, щоб консули відвідали бранців якнайшвидше.
Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі, захопили екіпажі - 24 українці. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня їх переправили до Москви в слідчі ізолятори "Лефортово" та "Матроська тиша".
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