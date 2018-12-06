День святого Николая в Украине является одним из самых любимых праздников, особенно у детей.

Если вы поинтересуетесь: "Какого числа День святого Николая?" - то многих может смутить предлагаемая дата - 6 декабря, ведь украинцы привыкли праздновать православный праздник Николая Чудотворца на две недели позже.

Мы выяснили, какого числа День Николая Чудотворца и что нужно делать в этот праздник.

День святого Николая: что можно и нельзя делать

Православные отмечают День святого Николая дважды в году: есть День святого Николая летнего - и есть День святого Николая зимнего.

Соответственно, сначала День Николая отмечают 22 мая - в день прибытия его мощей в итальянский город Бари. А уже потом в день смерти святого - 19 декабря. Кроме того, 11 августа отмечается день его рождения.

А 6 декабря католики отмечают День святого Николая, который напоминает людям о ценности бескорыстного дара любви в преддверии Рождества Христова.

Узнайте также о приметах и традициях 6 декабря.