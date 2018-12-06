Порой наши сновидения бывают настолько реалистичными и яркими, что мы невольно задаемся вопросом: сбудется ли этот сон?

Какие сны сбываются?

Любой сон может быть вещим. Кошмары, приятные сновидения, странные сны и даже самые фантастические грезы могут стать реальностью. Специалисты в области эзотерики уверены, что каждый сон что-то значит. Есть сновидения, которые предупреждают об опасности, есть те, которые что-то хотят донести до человека и помочь в решении проблемы. Есть вещие сны, а есть сны, которые отражают происходящее. Сон может не сбыться, если его главной задачей не является предупреждение о грядущих событиях. Определить предназначение сна можно лишь с помощью своей интуиции и постоянных наблюдений, пишет dailyhoro.

Когда сбываются сны?

Есть мнение, что сны сбываются только в определенные дни недели.

Сны на понедельник отражают эмоции, которые человек испытывает в настоящее время. В этот день может присниться сон, который характеризует отношения человека с окружающими людьми. Такие сны не сбываются, они лишь указывают на реальное эмоциональное состояние.

Сны на вторник сбываются. Как правило, в это день недели снятся яркие сны, в которых человек борется с кем-то или пытается чему-либо противостоять. Это может предсказывать трудности в ближайшем будущем. Если же сон обычный и не вызывает никаких негативных эмоций, то в будущем все проблемы решатся, и жизнь станет спокойной.

Сны на среду могут сбыться. Как правило, в этот день сновидения предсказывают о будущих изменениях и важных событиях. На сны в этот день следует обращать особое внимание.

Сны на четверг помогут найти выход из сложной жизненной ситуации. Если человек не может решить свои проблемы и не уверен в правильности своих действий, то ему рекомендуется тщательно анализировать увиденное во сне в этот день. Любая мелочь в ночных грезах может стать спасением наяву. Что касается ситуаций во сне в этот день, то они не сбываются.

Сны на пятницу сбываются. Пожалуй, о том, что сны с четверга на пятницу являются вещими, знают все. В эту ночь чувства человека обостряются, и он способен улавливать со сне все, о чем ему хочет сказать его подсознание. Как правило, сны в пятницу сбываются в точности так, как это было показано ночью.

Сны на субботу являются предостерегающими. Увиденное в эту ночь может спасти человека от неверных решений и поступков. Кроме того, сновидение может рассказать о причинах всех жизненных проблем и раскрыть глаза на те детали, которые являются препятствием в достижении цели.

Сны на воскресенье сбываются. Если сон вызывает положительные эмоции, то проблемная ситуация в жизни скоро наладится. Если же сон мрачный, то ничего хорошего в ближайшем будущем ждать не стоит.

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