Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг, 6 декабря, на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне, землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья Чили.