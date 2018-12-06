В Индонезии произошло страшное землетрясение [ Редактировать ]
Фото: Flickr/ Matt Katzenberger
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг, 6 декабря, на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Накануне, землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья Чили.
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