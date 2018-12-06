І наступна новина про людей, які дуже чекають на свята. Німецьке подружжя встановило вдома 316 різдвяних ялинок.

Традиція прикрашати оселю якомога більшим розмаїттям святкових символів у цій родині існує вже давно. Але стільки дерев вдалося вмістити в помешканні лише цього року. Щоб встигнути до свята, господарі почали готуватися ще 15 серпня.

Наступного року планують збільшити число різдвяних ялинок до п'ятисот.