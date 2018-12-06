Німецьке подружжя встановило вдома 316 різдвяних ялинок [ Редактировать ]
І наступна новина про людей, які дуже чекають на свята. Німецьке подружжя встановило вдома 316 різдвяних ялинок.
Традиція прикрашати оселю якомога більшим розмаїттям святкових символів у цій родині існує вже давно. Але стільки дерев вдалося вмістити в помешканні лише цього року. Щоб встигнути до свята, господарі почали готуватися ще 15 серпня.
Наступного року планують збільшити число різдвяних ялинок до п'ятисот.
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