За минувшие сутки, 5 декабря, ситуация на Попаснянском направлении была горячей, но силы Операции Объединенных сил удержали ситуацию контролируемой.

В частности, наши воины уничтожили троих пророссийских боевиков, двоим - нанесли ранения.

В общем оккупанты 15 раз открывали огонь по нашим позициям, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В наших рядах погибших нет, но есть один раненый.

Оккупанты обстреливали позиции военных ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вблизи населенного пункта Опытное враги обстреляли опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и пять раз в течение суток открывали огонь неподалеку от хутора Свободного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды - противотанковые управляемые ракеты",- сообщили в штабе.

Кроме того, враг бил по позициям наших бойцов вблизи населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.

Ранее мы писали о том, что боевики стянули военную технику на Донбассе.