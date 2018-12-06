Сутки на Донбассе: боевики несут значительные потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 5 декабря, ситуация на Попаснянском направлении была горячей, но силы Операции Объединенных сил удержали ситуацию контролируемой.
В частности, наши воины уничтожили троих пророссийских боевиков, двоим - нанесли ранения.
В общем оккупанты 15 раз открывали огонь по нашим позициям, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
В наших рядах погибших нет, но есть один раненый.
Оккупанты обстреливали позиции военных ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вблизи населенного пункта Опытное враги обстреляли опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и пять раз в течение суток открывали огонь неподалеку от хутора Свободного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды - противотанковые управляемые ракеты",- сообщили в штабе.
Кроме того, враг бил по позициям наших бойцов вблизи населенных пунктов Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово.
Ранее мы писали о том, что боевики стянули военную технику на Донбассе.
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