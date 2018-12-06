С 15 декабря, в Украине стартует работа елочных базаров - в лесничествах уже спрогнозировали, какими будут цены на живые новогодние деревья.

В этом году оптовые цены на хвойные выросли минимум на 20 грн за каждый метр в основном из-за роста цен на топливо, пишет "Сегодня".

"Ожидается, что розничные цены подрастут по сравнению с прошлым годом. Например, закупочные расценки на сосны и ели до 1 метра в этом году во многих лесничествах стартуют с 45 гривен. Учитывая стоимость доставки, зарплату продавца и прочие расходы, цена, например, в Киеве, будет колебаться около 100-120 гривен. Деревья популярной высоты, от 1,5 метров до 2-х в этом году будут в розницу стоить около 200-300 гривен, в зависимости от пышности. Но будут в продаже елки категории "люкс": высотой в 2-2,5 метра будут продаваться по 600-1000 гривен. За такую цену будут предлагаться деревья без изъянов - с ровным стволом, пышными и равномерно расположенными ветками и отличной макушкой для надевания на нее украшения", - говорит один из предпринимателей-оптовиков Денис Доканидзе.

По его словам, в регионах цены на деревья будут значительно, порой в два раза, ниже, чем в столице.

Лесники напоминают, что безопасность и легальность продаваемой сосны, ели или пихты можно проверить благодаря пластиковому чипу или самоклеющейся ленте, которые закреплены на ветке или стволе. На них есть номер, который можно проверить на сайте ukrforest.com/check, после чего на экране появится информация о том, где росло это дерево. Если после введения номера никакой информации не появилось, то лучше отказаться от покупки сомнительного дерева.

А вот когда и как наряжать елку для привлечения удачи и денег, читайте тут.