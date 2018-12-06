Наразі його депортували з України із забороною в'їзду на три роки

У Києві затримали "злодія в законі" Нукрі Гальського. Громадянин Грузії, за даними поліції, нелегально приїхав до України, планував контролювати гуртові ринки і банди квартирних грабіжників у столиці та області.

Наразі правоохоронці спільно з міграційною службою депортували його з України із забороною в'їзду на три роки.

"Він за той період що був на території України намагався взяти під контроль деякі сфери злочинної діяльності, намагався регулювати питання скоєння квартирних крадіжок, автомобільних крадіжок він раніше судимий неодноразово за збут наркотиків", - заявив Андрій Крищенко, начальник ГУ НП у Києві.