Туреччина оголосила в розшук двох колишніх саудівських чиновників. Екс-заступника голови розвідки та колишнього радника принца-спадкоємця підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Постанову про заочний арешт виніс турецький суд.

Анкара наполягає, позаяк злочин скоєно на її території, то й розглядати справу має місцева Феміда. Проте влада Королівства обіцяє сама покарати винуватців смерті відомого репортера.

Нагадаю, журналіста Джамаля Хашоггі 2 жовтня вбили у будівлі генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Причетним до злочину також вважають крон-принца Королівства.