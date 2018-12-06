Туреччина оголосила в розшук двох колишніх саудівських чиновників [ Редактировать ]
Туреччина оголосила в розшук двох колишніх саудівських чиновників. Екс-заступника голови розвідки та колишнього радника принца-спадкоємця підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Постанову про заочний арешт виніс турецький суд.
Анкара наполягає, позаяк злочин скоєно на її території, то й розглядати справу має місцева Феміда. Проте влада Королівства обіцяє сама покарати винуватців смерті відомого репортера.
Нагадаю, журналіста Джамаля Хашоггі 2 жовтня вбили у будівлі генконсульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Причетним до злочину також вважають крон-принца Королівства.
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