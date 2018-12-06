Українські армійці врятували миротворця ООН в Конго [ Редактировать ]
Українські армійці врятували миротворця ООН в Конго. Військовий з Малаві 16 діб прожив у джунглях без їжі та води. Під час однієї з бойових сутичок він втратив зв'язок зі своїм підрозділом і заблукав.
Складні погодні умови та непрохідні хащі заважали пошуковій операції. Однак чоловік зміг вийти на відкриту місцевість. Там його і побачив екіпаж українського гвинтокрила. Врятованого евакуювали до військового шпиталю. Особливих проблем зі здоров'ям у нього не виявили.
У Конго наші військові служать у складі стабілізаційної місії ООН.
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