Військовий з Малаві 16 діб прожив у джунглях без їжі та води

Українські армійці врятували миротворця ООН в Конго. Військовий з Малаві 16 діб прожив у джунглях без їжі та води. Під час однієї з бойових сутичок він втратив зв'язок зі своїм підрозділом і заблукав.

Складні погодні умови та непрохідні хащі заважали пошуковій операції. Однак чоловік зміг вийти на відкриту місцевість. Там його і побачив екіпаж українського гвинтокрила. Врятованого евакуювали до військового шпиталю. Особливих проблем зі здоров'ям у нього не виявили.

У Конго наші військові служать у складі стабілізаційної місії ООН.