У Черкасах водій маршрутки на смерть збив свого колегу. Це сталося на кінцевій зупинці на очах у десятків пасажирів. Кермувальник автобуса намагався здати назад і наїхав на іншого шофера. Як потім пояснив поліції, чоловік опинився в сліпій зоні, і він його просто не побачив.

За життя потерпілого медики боролися півгодини, але травми виявилися смертельними.

"Була ссадина на голові, була пошкоджена грудна клітина. Я думаю, що це скоріше за все був наїзд на грудну клітину і переломана ліва нижня кінцівка. Я думаю, що причиною смерті стала саме травма грудної клітини", - говорить Леонід Федорук, лікар-хірург Черкаської міської лікарні швидкої допомоги.