У Черкасах водій маршрутки на смерть збив свого колегу [ Редактировать ]
У Черкасах водій маршрутки на смерть збив свого колегу. Це сталося на кінцевій зупинці на очах у десятків пасажирів. Кермувальник автобуса намагався здати назад і наїхав на іншого шофера. Як потім пояснив поліції, чоловік опинився в сліпій зоні, і він його просто не побачив.
За життя потерпілого медики боролися півгодини, але травми виявилися смертельними.
"Була ссадина на голові, була пошкоджена грудна клітина. Я думаю, що це скоріше за все був наїзд на грудну клітину і переломана ліва нижня кінцівка. Я думаю, що причиною смерті стала саме травма грудної клітини", - говорить Леонід Федорук, лікар-хірург Черкаської міської лікарні швидкої допомоги.
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