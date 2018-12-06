Зима пришла: Xiaomi выпустила настольный обогреватель [ Редактировать ]
Китайский гигант Xiaomi порадовал покупателей в Поднебесной настольным обогревателем. Viomi Countertop Heater - оснащен оснащена керамическим нагревательным элементом и вентилятором для быстрого распространения тепла.
Обогреватель не излучает свет, а встроенные сенсоры позволяют поддерживать постоянную температуру на выходе в 38 градусов.
Есть два режима работы: стационарный или с поворотом корпуса на 45 градусов.
Фото mi.com
Viomi Countertop Heater получил корпус из пожаробезопасного ABS-пластика. Заявленная мощность - 600 Вт. Все управление сводится к двум сенсорным кнопкам, синхронизации с приложением для настройки индивидуальных режимов нет.
Цена за обогреватель в Китае составит 139 юаней - около 550 гривен.
Ранее китайский гигант удивили мир смартфоном с 48-мегапиксельной камерой.
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