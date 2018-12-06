Цена за обогреватель в Китае составит 139 юаней - около 550 гривен

Китайский гигант Xiaomi порадовал покупателей в Поднебесной настольным обогревателем. Viomi Countertop Heater - оснащен оснащена керамическим нагревательным элементом и вентилятором для быстрого распространения тепла.

Обогреватель не излучает свет, а встроенные сенсоры позволяют поддерживать постоянную температуру на выходе в 38 градусов.

Есть два режима работы: стационарный или с поворотом корпуса на 45 градусов.

Фото mi.com

Viomi Countertop Heater получил корпус из пожаробезопасного ABS-пластика. Заявленная мощность - 600 Вт. Все управление сводится к двум сенсорным кнопкам, синхронизации с приложением для настройки индивидуальных режимов нет.

Цена за обогреватель в Китае составит 139 юаней - около 550 гривен.

Ранее китайский гигант удивили мир смартфоном с 48-мегапиксельной камерой.