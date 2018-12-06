В последнее время все большую популярность набирают подарки на Новый год своими руками - благодаря тому, что вокруг нас становится все больше технологий, люди снова стали ценить ручную работу, выполненную в единственном экземпляре.

Мы решили поделиться с вами идеями создания невероятных презентов из конфет ко Дню святого Николая и Новому году.

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