Как повысить иммунитет: 6 советов врачей [ Редактировать ]
В зимний период нам стоит быть бдительными по отношению своего здоровья. Именно зимой человек более склонен к заболеванием. В связи с этим врачи рассказали, как повысить иммунитет, чтобы защитить себя от вирусов и бактерий, пишет "Здоровье и Красота".
Топ-6 советов специалистов для укрепления своего иммунитета:
Спать не менее 7 часов
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Ежедневный сон в объеме не менее 7-8 часов в сутки - лучший витамин для нервной системы. В свою очередь недостаток гормона мелатонина, который вырабатывается только в темное время суток, ведет к изменениям гормонального фона, что сказывается на защитных функциях организма.
Регулярная физическая активность
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В моменты физической активации усиливается циркуляция лейкоцитов и антител, способных распознавать и уничтожать вирусы и бактерии.
Обилие овощей, фруктов и орехов
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Эти продукты должны составлять минимум две трети рациона - другого способа получать естественным путем достаточно витаминов, и микро- и макроэлементов просто нет.
Прогулки на свежем воздухе
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Ходьба пешком на природе, в парках крайне позитивно сказывается на состоянии человека как в физическом, так и в психическом плане. Свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой - отличное средство для повышения тонуса кровеносных сосудов.
Воздержание от алкоголя
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Частая выпивка провоцирует окислительные процессы, которые нарушают нормальную выработку кровяных телец, борющихся с болезнетворными микроорганизмами.
Профилактика стресса
Стрессовый гормон кортизол, активизирующийся в моменты сильных нервных переживаний, нарушает функции эндокринной системы. При этом меняется производство интерферона, важного для качественной работы иммунитета.
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