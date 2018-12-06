В зимний период нам стоит быть бдительными по отношению своего здоровья. Именно зимой человек более склонен к заболеванием. В связи с этим врачи рассказали, как повысить иммунитет, чтобы защитить себя от вирусов и бактерий, пишет "Здоровье и Красота".

Топ-6 советов специалистов для укрепления своего иммунитета:

Спать не менее 7 часов

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Ежедневный сон в объеме не менее 7-8 часов в сутки - лучший витамин для нервной системы. В свою очередь недостаток гормона мелатонина, который вырабатывается только в темное время суток, ведет к изменениям гормонального фона, что сказывается на защитных функциях организма.

Регулярная физическая активность

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В моменты физической активации усиливается циркуляция лейкоцитов и антител, способных распознавать и уничтожать вирусы и бактерии.

Обилие овощей, фруктов и орехов

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Эти продукты должны составлять минимум две трети рациона - другого способа получать естественным путем достаточно витаминов, и микро- и макроэлементов просто нет.

Прогулки на свежем воздухе

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Ходьба пешком на природе, в парках крайне позитивно сказывается на состоянии человека как в физическом, так и в психическом плане. Свежий воздух в сочетании с физической нагрузкой - отличное средство для повышения тонуса кровеносных сосудов.

Воздержание от алкоголя

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Частая выпивка провоцирует окислительные процессы, которые нарушают нормальную выработку кровяных телец, борющихся с болезнетворными микроорганизмами.

Профилактика стресса

Стрессовый гормон кортизол, активизирующийся в моменты сильных нервных переживаний, нарушает функции эндокринной системы. При этом меняется производство интерферона, важного для качественной работы иммунитета.

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