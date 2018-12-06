Газета The New York Times опубликовала список лучших сериалов 2018 года. Эксперты выбирали победителей в трех различных категориях - "Лучший сериал", "Лучший иностранный сериал" и "Лучший новый сериал". Кинокритики назвали сериалы "Наследники", "Поза" и "Метод Камински" лучшими в уходящем году.

Полный перечень включает следующие телевизионные шоу:

"Американцы" - историческая драма, которую снял экс-офицер ЦРУ Джо Вайсберг;

"Америка для меня" - документальный сериал, позволяющий узнать, чем живут и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке;

"Атланта" - комедийно-драматический телесериал Дональда Гловера, исполняющего главную роль;

"Барри" - сериал снятый, в жанре черной комедии от Алека Берга и Билли Хейдера, также исполняющих в нем главные роли;

"Убивая Еву" - драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса;

"Конь БоДжек" - анимационный трагикомедийный сериал, который рассказывает о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфном коне БоДжеке;

"Хорошая борьба" - телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф телесериала Хорошая жена;

"Возвращение домой" - телесериал, снятый в жанре психологического триллера с Джулией Робертс и Сиси Спейсек в главных ролях;

"Lodge 49" - комедийный телесериал, название которого отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49;

"Поза" - драматический телесериал от Райана Мерфи, Брэда Фэлчака и Стивена Каналса;

"Острые предметы" - мини-сериал с Эми Адамс и Патришей Кларксон в главных ролях. Он снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Гиллиан Флинн.

Ранее критики составили список лучших фильмов 2018 года.