Лучшие сериалы 2018 года (список) [ Редактировать ]
Газета The New York Times опубликовала список лучших сериалов 2018 года. Эксперты выбирали победителей в трех различных категориях - "Лучший сериал", "Лучший иностранный сериал" и "Лучший новый сериал". Кинокритики назвали сериалы "Наследники", "Поза" и "Метод Камински" лучшими в уходящем году.
Полный перечень включает следующие телевизионные шоу:
- "Американцы" - историческая драма, которую снял экс-офицер ЦРУ Джо Вайсберг;
- "Америка для меня" - документальный сериал, позволяющий узнать, чем живут и как работают самые прогрессивные школы Чикаго, расположенные в Оак-Парке;
- "Атланта" - комедийно-драматический телесериал Дональда Гловера, исполняющего главную роль;
- "Барри" - сериал снятый, в жанре черной комедии от Алека Берга и Билли Хейдера, также исполняющих в нем главные роли;
- "Убивая Еву" - драматический телесериал, снятый по мотивам серии романов Люка Дженнингса;
- "Конь БоДжек" - анимационный трагикомедийный сериал, который рассказывает о бывшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфном коне БоДжеке;
- "Хорошая борьба" - телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф телесериала Хорошая жена;
- "Возвращение домой" - телесериал, снятый в жанре психологического триллера с Джулией Робертс и Сиси Спейсек в главных ролях;
- "Lodge 49" - комедийный телесериал, название которого отсылает к новелле американского писателя Томаса Пинчона - Выкрикивается лот 49;
- "Поза" - драматический телесериал от Райана Мерфи, Брэда Фэлчака и Стивена Каналса;
- "Острые предметы" - мини-сериал с Эми Адамс и Патришей Кларксон в главных ролях. Он снят по мотивам одноименного романа американской писательницы Гиллиан Флинн.
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