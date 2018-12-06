11-12 декабря в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий в большинстве регионов. С юго-запада на нашу страну надвигается мощный циклон. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Снег, мокрый снег, дождь, у кого какая температура воздуха. Налипание мокрого снега, гололедица, усиление ветра", - прогнозирует она.

При этом Диденко подчеркнула, что запад Украины этот циклон практически не зацепит. Также она предупредила следить за метеорологическими уточнениями тем жителям страны, которые в ближайшие дни планируют путешествие автомобилем. По предварительным данным, Киев будет находится в сфере влияния надвигающегося циклона.

Ранее сообщалось, что в Украине усилится мороз.