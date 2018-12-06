Мода 2019: эксперты выбрали главный цвет года [ Редактировать ]
Мировой лидер в области цветовых коммуникаций Pantone объявил главный цвет наступающего 2019 года. Эксперты выбрали главным цветом будущего года - насыщенный и жизнерадостный коралловой. Об этом сообщил Pantone Color Institute на своей странице в Instagram.
In celebration of PANTONE 16-1546 Living Coral as the 20th Pantone Color of the Year, Pantone has partnered with @tributeportfolio, Marriott International’s newest collection of independent and characterful hotels. Follow along to our colorful destination...
Публикация от PANTONE (@pantone)
"Яркий, но мягкий „живой коралл“ охватывает нас теплотой и энергией, чтобы обеспечить комфорт в нашем мире, который постоянно меняется. Природа цвета коралл - энергичная и привлекательная, она символизирует потребность в оптимизме", - говорится в сообщении.
Фото: Instagram
Цвет будущего года выбирают на основе многих данных. Эксперты Pantone изучают глобальные тренды на цвет и влияние отдельных оттенков. Анализируют цвета в развлекательной индустрии, фильмах, картинах, дизайне, а также сочетают это с цветами самых популярных социальных сетей и даже будущих мировых (возможно спортивных) событий, к которым приковано особое внимание общественности.
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