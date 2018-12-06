Мировой лидер в области цветовых коммуникаций Pantone объявил главный цвет наступающего 2019 года. Эксперты выбрали главным цветом будущего года - насыщенный и жизнерадостный коралловой. Об этом сообщил Pantone Color Institute на своей странице в Instagram.

"Яркий, но мягкий „живой коралл“ охватывает нас теплотой и энергией, чтобы обеспечить комфорт в нашем мире, который постоянно меняется. Природа цвета коралл - энергичная и привлекательная, она символизирует потребность в оптимизме", - говорится в сообщении.

Фото: Instagram

Цвет будущего года выбирают на основе многих данных. Эксперты Pantone изучают глобальные тренды на цвет и влияние отдельных оттенков. Анализируют цвета в развлекательной индустрии, фильмах, картинах, дизайне, а также сочетают это с цветами самых популярных социальных сетей и даже будущих мировых (возможно спортивных) событий, к которым приковано особое внимание общественности.

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