"Укрлендфарминг "Бахматюка вошел в рейтинг лучших работодателей Украины [ Редактировать ]
Агрохолдинг "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка вошел в ежегодный рейтинг лучших работодателей Украины по версии издания "Фокус".
Редакция выбирала лучших работодателей - предприятия 10 отраслей экономики, формирующих ВВП нашей страны. Отмечались предприятия, в которых сбалансирован уровень зарплаты и возможности карьерного роста.
Так, "Укрлендфарминг" отмечен среди трех предприятий агросектора - лучших работодателей, как компания, предоставляющая хорошие возможности для карьеры молодым специалистам, поскольку в агрохолдинге предусмотрена программа стажировки студентов четвертых и пятых курсов. После ее успешного прохождения молодых специалистов трудоустраивают на предприятиях агрохолдинга.
Как лучшие работодатели в других отраслях в рейтинге отмечены такие компании как "Райффайзен Банк Аваль", "Нафтогаз Украины", Coca cola, ДТЭК, METRO Cash & Carry и другие.
Группа компаний "Укрлендфарминг" - это вертикально интегрированный агрохолдниг, управляющий земельным банком площадью 570 тыс. га. Компания экспортирует продукцию в 40 стран. "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) управляет более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах страны и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. На предприятиях группы компаний работает более 5 тыс. человек.
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