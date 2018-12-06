Москва використовує Крим як військову базу - поспред України в ООН [ Редактировать ]
Мілітаризація Криму Росією не лише проблема України. Це загроза безпеці усієї Європи, - заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку.
На його думку, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагається поширювати свій вплив.
Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня.
по теме
Мілітаризація Криму Росією - загроза безпеці усієї Європи - Єльченко
Мілітаризація Криму Росією не лише проблема України. Це загроза безпеці усієї Європи, - заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку
Как НАТО ответит на агрессию России в Азовском море: заявление Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО готовит комплексный ответ на действия России против Украины в районе Керченского пролива
Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России
Страны "Большой семерки" потребовали освободить захваченные украинские корабли и моряков
У США виставили на аукціоні частину Місяця
Частину Місяця виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла сподіваються продати приблизно за мільйон доларів
У Нью-Йорку на аукціоні виставили частину Місяця
Частину Місяця виставили на аукціоні у Нью-Йорку. Кілька крихітних камінців, доправлених із небесного тіла, сподіваються продати приблизно за мільйон доларів.