Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять під час Ради ЄС

Мілітаризація Криму Росією не лише проблема України. Це загроза безпеці усієї Європи, - заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку.

На його думку, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагається поширювати свій вплив.

Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня.