В Україні протестували комплекс "Нептун" [ Редактировать ]
В Україні успішно протестували протикорабельний комплекс "Нептун" вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак.
Він доповів про навчальні запуски крилатих ракет по морських цілях, що провели на одному з південних полігонів. "Нептун" розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Дальність польоту ракет до 300 кілометрів, вони здатні вражати наземні та морські цілі.
Головне призначення комплексу - знищення ворожих кораблів.
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