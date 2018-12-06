В Україні успішно протестували протикорабельний комплекс "Нептун" вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Він доповів про навчальні запуски крилатих ракет по морських цілях, що провели на одному з південних полігонів. "Нептун" розроблений київським конструкторським бюро "Луч". Дальність польоту ракет до 300 кілометрів, вони здатні вражати наземні та морські цілі.

Головне призначення комплексу - знищення ворожих кораблів.