США готуються направити свій корабель у Чорне море [ Редактировать ]
Сполучені Штати готуються направити ще один свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела. За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани.
У Держдепі журналістам розповіли: американський шостий флот готовий допомогти там, де є труднощі. Його судна постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря.
Збільшив свою присутність у регіоні і Північно-атлантичний Альянс. Число кораблів НАТО, які зараз патрулюють в акваторії Чорного моря, зросло до двадцяти.
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