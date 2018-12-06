Американський шостий флот готовий допомогти там, де є труднощі

Сполучені Штати готуються направити ще один свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела. За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани.

У Держдепі журналістам розповіли: американський шостий флот готовий допомогти там, де є труднощі. Його судна постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря.

Збільшив свою присутність у регіоні і Північно-атлантичний Альянс. Число кораблів НАТО, які зараз патрулюють в акваторії Чорного моря, зросло до двадцяти.