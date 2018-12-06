У Прип'яті презентували арт-проект проти фейкових новин

Сучасне мистецтво проти фейкових новин. Напередодні в Чорнобильській зоні презентували незвичайний арт-проект, який на думку авторів, має нагадати про небезпеку фальшивих повідомлень у ЗМІ