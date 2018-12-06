ЮНЕСКО визнало сирійський театр тіней культурним надбанням людства [ Редактировать ]
Національний сирійський театр тіней відтепер під захистом ЮНЕСКО. Організація визнала це традиційне мистецтво культурним надбанням людства.
У розшматованій війною країні зберігся один повноцінний колектив. Його керівник покладає на міжнародну підтримку великі надії.
Радісну новину трупа відзначила виставою, яка зібрала повну залу глядачів.
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Національний сирійський театр тіней визнали культурним надбанням людства
Національний сирійський театр тіней відтепер під захистом ЮНЕСКО. Організація визнала це традиційне мистецтво культурним надбанням людства
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