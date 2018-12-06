У Лос-Анджелесі завершується будівництво музею Оскарів. Грандіозне відкриття заплановане на наступний рік. Та вже зараз організатори розповідають, що можна буде побачити в цьому храмі кіномистецтва.

Усе про найпрестижнішу в світі кінопремію, фільми, удостоєні цієї нагороди, їхніх авторыв та акторів. Таке наповнення обіцяють керівники музею Оскарів, що розташувався в самому серці Голлівуду. Тематичні експозиції, кінотеатри та конференцзали розмістять на 27 тисячах квадратних метрів. Будівля, яку обрали для музею - історична. Але для нової функції її добряче модернізували. Оскароносний актор Том Генкс переконаний: пам'ятка стане новою туристичною Меккою.

"Це буде комбінація Лувру, Музею Сучасного мистецтва та Ермітажу. Кожен відвідувач Лос-Анджелеса захоче побачити, що тут всередині, і застрягне тут більше, ніж на кілька годин", - говорить Том Генкс, актор.

За задумом організаторів, заклад стане справжнім храмом кіномистецтва. В експозиціях обіцяють приділити увагу видатним кінодіячам з усього світу. Першу - присвятять японському режисерові Гаяо Міядзакі.

"Це музей, повністю присвячений кіномистецтву. Історії кіно, світовим шедеврам, фільмам звідусіль, адже це справді міжнародна мова. Ми не хочемо зосереджуватися тільки на Голівуді, ми хочемо розповісти про стрічки різного формату з різних країн", - говорить Джесіка Нібл, голова кураторської ради.

Грандіозне відкриття музею запланували на осінь наступного року.