Аналітики видання Bloomberg назвали головні загрози для світової економіки в наступному році. Найбільшу увагу фахівців привертає торговельна війна між США та Китаєм.

Вашингтон обіцяє підвищити мита на товари з КНР до 25%. Ще один вагомий ризик - вихід Британії з ЄС без домовленостей. Економіка Королівства може втратити 7% до 2030-го року.

Критично важливими залишаються ціни на нафту, економіка Італії та вибори в різних країнах.