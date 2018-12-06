Вашингтон підвищить мита на товари з КНР до 25% [ Редактировать ]
Аналітики видання Bloomberg назвали головні загрози для світової економіки в наступному році. Найбільшу увагу фахівців привертає торговельна війна між США та Китаєм.
Вашингтон обіцяє підвищити мита на товари з КНР до 25%. Ще один вагомий ризик - вихід Британії з ЄС без домовленостей. Економіка Королівства може втратити 7% до 2030-го року.
Критично важливими залишаються ціни на нафту, економіка Італії та вибори в різних країнах.
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