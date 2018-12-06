У Японії зникли безвісти п'ятеро американських військових [ Редактировать ]
У Японії п'ятеро американських військових зникли безвісти під час зіткнення двох літаків. Інцидент стався біля острова Сікоку під час дозаправки винищувача у повітрі.
Двох солдатів вдалося знайти, вони - у лікарні. Інших шукають рятувальні команди.
Що саме спричинило аварію - наразі невідомо, триває розслідування.
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