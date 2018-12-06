Вирішальна стадія Брекзиту. Парламент Великої Британії перейшов до обговорення угоди щодо виходу з ЄС. Від рішення депутатів залежить: за яких умов відбудеться розлучення з Євросоюзом і чи відбудеться взагалі. Про перипетії британської політики Світлана Чернецька.

Уся увага прикута до британського парламенту. Через півтора року після референдуму, Брекзит наближається до розв'язки. Уже з кількості присутніх на засіданні зрозуміло обговорюється надважливе питання. По суті, від цих людей залежить доля країни. У депутатів є п'ять днів на обговорення всіх за і проти. Про всі нюанси щодо майбутнього Британії після Брекзиту зможуть розпитати відповідних міністрів. А історичне голосування відбудеться наступного вівторка. Більшість депутатів не схвалює угоди між Лондоном і Брюсселем. Тож парламент може заблокувати вихід з ЄС. Цього Тереза Мей намагається не допустити.

"Що подумають про стан нашої демократії, якщо найголовнішим голосуванням в історії знехтують лише тому, що більшості депутатів не подобається його результат? Ми пообіцяли виконати волю людей і якщо ми зрадимо своєму слову, вони більше нам не довірятимуть", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Втім, уже очевидно необхідної більшості в парламенті Тереза Мей не має. Адже угода з розлучення не подобається ані прихильникам, ані противникам Брекзиту. Першою нищівною поразкою для Мей стало голосування з претензією до уряду про неповагу до парламенту. Це вперше в історії Британії. Депутати обурилися, що їм не надали повного тексту генпрокурора з юридичними висновками щодо Брекзиту. Прокурор наполягав, мовляв, це не в інтересах суспільства і розкриє державні таємниці. Однак депутати таки змусили уряд опублікувати весь текст. І міністри скорилися. Це символічне рішення парламенту, яке продемонструвало його силу. І відповідно, слабкість Терези Мей. Тож прогнозувати, чим закінчиться Брекзит наразі ніхто не береться.