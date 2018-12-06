Проблеми із теплопостачанням у будинку вже не перший рік

Мерзнуть і мешканці однієї з багатоповерхівок Івано-Франківська. Хоча й платять за тепло, якого не отримують. І це на додачу до чималих рахунків за світло, адже грітися багатьом доводиться електроприладами. У ситуації розбиралася Жанна Дутчак.

Температура в квартирі пенсіонерки Марії Михайлівни вище одинадцяти градусів не піднімається вже кілька тижнів. Щоб не замерзнути, навіть спати лягає одягнена.

"Дві бутилки кладу, тепла сорочка, футболка, хустка шерстяна, шерстяні носки і так я сплю. Розумієте, одіяло плєд зверха. Я не можу вам передати як то холодно", - говорить Марія Білусяк, пенсіонерка.

Мерзнуть і решта мешканців п'ятиповерхівки. Живуть тут в основному - пенсіонери. Лідія Більська рятується за допомогою електроприладів. Ввімкнені вони майже цілодобово. Люди скаржаться: попри холодні батареї - рахунки за опалення приходять справно.

"Жовтень місяць я заплатила 900 гривень, 236 - я ще винна, то вже на листопад я вже написала 1200 я маю заплатити. За що?", - говорить Лідія Більська, пенсіонерка.

Проблеми із теплопостачанням у будинку вже не перший рік. Куди тільки не звертались - нарікають люди.

"Того року я ходила писала, три контрольні було, перевіряли яка в мене температура. Весь час була сімнадцять. Ніхто з того нічого не робив. А цей рік опять тої самої. Ну скільки можна терпіти, скажіть мені будь ласка", - говорить Стефанія Курій, пенсіонерка.

У компанії, яка постачає в будинок тепло, твердять - нічим зарадити не можуть. Мовляв, це не їхня проблема. Свої послуги надають справно. Причина ж в аварійних внутрішніх мережах. А відповідає за них управляюча компанія, на балансі якої перебуває будівля. Про те що труби давно треба міняти, тут погоджуються, ось тільки зробити це мають - самі мешканці.

"Це не другий рік проблема - це вже проблема років 4 є наявна, Але жильці думають, що це має зробити хтось, а не вони. А відповідно до чинного законодавства, люди повинні самі організуватися, зібрати збори, прийняти рішення, звернутися до відповідного управителя, аби були проведені ці ремонтні роботи", - говорить Віктор Коржак, інженер КП "Міук".

Ціна такого капремонту майже півмільйона гривень. Зібрати такі кошти мешканці навряд чи зможуть. Тому все що їм залишається - сподіватися, що зима цього року буде не дуже холодна.