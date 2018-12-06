Мережу інтернет-провокаторів, які працюють на Росію, викрила Служба безпеки України. Найманцям платили за ширення паніки в інтернеті, що начебто виникла через запровадження в Україні воєнного стану.

Зловмисник, якого вдалося вистежити, публікував брехливу інформацію про ситуацію в Керченській протоці, боронив російських прикордонників, а ще виставляв підроблені фото буцімто з чергами біля продуктових крамниць.

СБУ виявила його переписку з російським куратором. Тепер розшукують інших учасників мережі.

"Несколько последних дней россияне скидывали мне статьи с фотографиями повесток в военкомат, что якобы в Украине сейчас мобилизация. Сейчас я понимаю, что их основной задачей было сеять панику среди населения", - розповідає затриманий.