СБУ викрила інтернет-провокаторів [ Редактировать ]
Мережу інтернет-провокаторів, які працюють на Росію, викрила Служба безпеки України. Найманцям платили за ширення паніки в інтернеті, що начебто виникла через запровадження в Україні воєнного стану.
Зловмисник, якого вдалося вистежити, публікував брехливу інформацію про ситуацію в Керченській протоці, боронив російських прикордонників, а ще виставляв підроблені фото буцімто з чергами біля продуктових крамниць.
СБУ виявила його переписку з російським куратором. Тепер розшукують інших учасників мережі.
"Несколько последних дней россияне скидывали мне статьи с фотографиями повесток в военкомат, что якобы в Украине сейчас мобилизация. Сейчас я понимаю, что их основной задачей было сеять панику среди населения", - розповідає затриманий.
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