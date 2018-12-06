Фото: biathlonworld.com

6 декабря в словенской Поклюке состоялась дебютная в новом сезоне мужская индивидуальная гонка. Возможность побороться за медали и проявить себя в соревнованиях предоставилась только четырем украинцам, поскольку низкие выступления в прошлом сезоне лишили "желто-синих" квоты в пять человек.

Первым из наших спортсменов стартовал Сергей Семенов, пропустивший большую часть минувшего розыгрыша Большого хрустального глобуса из-за проблем со спиной. 30-летний спортсмен неоднозначно начал гонку, проиграв ногами лидеру порядка 49 секунд. Все огрехи на трассе Семенов попытался нивелировать ювелирной стрельбой. И у него это практически получилось. Отстреляв "чисто" на четырех огневых рубежах, Сергей сумел финишировать на 6-м месте и попасть в цветочную церемонию. Отличный старт, так держать!

Достаточно неплохие результаты продемонстрировали Артем Прима и его теска - Тищенко. Первый, к слову, показал наилучший среди украинцев ход на трассе, суммарно проиграв Йоханнесу Тингесу Бе более двух минут. Все бы ничего, да точность подвела опытного спортсмена, завершившего гонку лишь на 21-й строчке.

Бронзовый призер смешанной эстафеты в Поклюке попытался пойти по стопам ранее блеснувшего Семенова, но повторить успех так и не удалось. Если с закрытием мишеней проблем у Тищенко не возникло, то ходом украинец откровенно разочаровал. Как итог, место в четвертом десятке с "нулем" в графе промахов.

Вернувшийся в большой биатлон после длительного отсутствия Виталий Кильчицкий выступил хуже всех в этой гонке. Сдав экзамен на отлично на "лежке", украинец дважды провалился на "стойке", и оказался единственным из наших биалонистов, кто финишировал за пределами очковой зоны. Впрочем, не стоит забывать, что для Виталия был это первый официальный старт после полуторагодичного перерыва.

Второе "золото" в Поклюке завоевал француз Мартен Фуркад, опередивший ближайшего противника - Йоханнеса Кюна - чуть более, чем на четыре секунды. Отметим, что "серебро" стало первой наградой для немца в личных гонках на этапах Кубка мира. Скорострельность и cтопроцентнная точность принесла австрийцу Симону Эдеру бронзу.

Индивидуальная гонка. Мужчины:

1. Мартен Фуркад (0+0+0+0) 47:09,2

2. Йоханнес Кюн (0+0+0+0) +4,2

3. Симон Эдер (0+0+0+0) +19,7

...

6. Сергей Семенов (0+0+0+0) +45,0

21. Артем Прима (1+0+1+0) +2:23,6

31. Артем Тищенко (0+0+0+0) +3:04,4

74. Виталий Кильчицкий (0+2+0+1) +5:41,9

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