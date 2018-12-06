Десантники ВСУ передислоцируются на границу с Россией - Порошенко [ Редактировать ]
Десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии границы с Россией.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Житомирскую область.
Порошенко посетил воинскую часть, в которой проходила загрузка военных подразделений и техники в самолеты для переброски войск в рамках военного положения. По его словам, важным элементом адекватного ответа на действия РФ является наращивание войск.
"В рамках этого процесса боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора не теряя ни секунды", - заявил Порошенко.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. За это решение проголосовали 276 народных депутатов. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года. 28 ноября Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".
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