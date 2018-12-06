В Великобритании девятилетний мальчик растерялся и убежал со встречи с королевой Елизаветой II. Курьезный инцидент произошел во время визита королевы в детскую благотворительную организацию, пишет "Корреспондент".

Во время знакомства с Елизаветой II ребенок упал на колени и начал прятаться за своими приемными родителями. Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся.

Как сообщается, парень упал на колени, начал пятиться, спрятался за родителями и вообще выполз из комнаты. Своим поведением мальчик рассмешил даже саму королеву.

В присутствии королевы могут растеряться не только дети. но и взрослые. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй оконфузилась на встрече с королевой.