В сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета "Рост" в Харькове, в котором покупатель напал с ножом на сотрудника полиции, пишет издание "Факты".

На ролике видно, как из служебного помещения выбегают двое молодых людей, затем один из них падает на землю. Предположительно, в этот момент в него и попала пуля из табельного оружия 25-летнего сотрудника полиции охраны.

Напомним, 5 декабря полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.