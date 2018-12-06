Стрельба в супермаркете Харькова: появилось видео с места инцидента [ Редактировать ]
В сети появилось видео с камер наблюдения супермаркета "Рост" в Харькове, в котором покупатель напал с ножом на сотрудника полиции, пишет издание "Факты".
На ролике видно, как из служебного помещения выбегают двое молодых людей, затем один из них падает на землю. Предположительно, в этот момент в него и попала пуля из табельного оружия 25-летнего сотрудника полиции охраны.
Напомним, 5 декабря полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом.
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