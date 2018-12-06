Верховная рада Украины прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект №0206 поддержали 277 депутатов.

В пояснительной записке подчеркивается, что прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает наше государство от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 в Киеве и ратифицированного Верховной радой Украины 14 января 1998", - говорится в тексте закона.

Также в пояснительной отмечается, что принятие документа не окажет негативное влияние на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства; развитие регионов; рынок труда; общественное здоровье; экологию и окружающую среду; другие сферы общественных отношений.

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, учитывая его продолжающееся существенное нарушение со стороны РФ, и в соответствии со статьей 40 настоящего Договора позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях", - указано в записке.

Напомним, Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.