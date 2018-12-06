I

В 1975 году в Хельсинки главы 35 стран Европы и Северной Америки подписали Хельсинский Заключительный Акт, который стал символом нового мира на континенте. Права и свободы человека, национальный суверенитет и неприкосновенность территорий стали новой системой ценностей в международных отношениях не только для Европы, но и для всего мирового сообщества. Ключевым было и остается право человека на жизнь – свободную и безопасную, пишет "Интерфакс-Украина".

Но новые военные конфликты на континенте, рост радикального национализма, миграционный кризис стали вызовами, которые требуют нового и всеобъемлющего ответа.

Старая архитектура мира времен "холодной войны", в основе которой – принципы баланса сил и сдерживание развития, по-прежнему разделяет участников на врагов и друзей. Политика национального прагматизма со стороны всех без исключения членов мирового сообщества, в свою очередь, грозит запустить маховик новых дву- и многосторонних конфликтов с непредсказуемым результатом. И в этой борьбе вновь на первое место вышли сила и могущество, технологии и армии. Война распространилась на все сферы жизни человека - торговую, информационную, кибер-, технологическую, культурную и духовную.

Мир как мирное со-существование наций и союзов динамично трансформируется в "мир-гибрид" войны, которая, словно лава вулкана, вырывается на отдельных участках континентов и втягивает в свою воронку всё мировое сообщество, интернационализирует каждый конфликт и глобализирует его влияние на всё мировое сообщество в считанные секунды. Коллективные силы и международные институты безопасности всё чаще выступают декорацией для действия отдельных центров силы.

Всеобъемлющая война как новое гибридное состояние мира ставит под вопрос саму возможность устойчивого развития каждой нации и межнациональных союзов.

Глобальная нестабильность, в свою очередь, подорвала базовые основы современного глобального мира – права, свободы, достоинство и безопасность человека. Геополитическая целесообразность и национальный эгоизм по факту оказались выше принципов гуманизма, соблюдения прав человека, диалога и мирного разрешения конфликтных ситуаций.

II

Два государства евро-азиатского континента – Украина и Россия – находятся в состоянии необъявленной войны. Аннексированы территории. Военный конфликт на Донбассе длится уже пятый год. В конце 2018 года в Украине введено военное положение в 10 административных областях.

Десятки тысяч жертв конфликта и миллионы пострадавших (беженцы, переселенцы, мигранты) уже стали жертвой фактической коллективной бездеятельности.

Поставлены под сомнение сами принципы мироустройства и сосуществования народов, заложенные в основу современной системы безопасности на континенте – принципы и положения Хельсинского Заключительного Акта 1975 года, как и остальных основополагающих документов ОБСЕ (Парижская Хартия для Новой Европы, Стамбульская Хартия европейской безопасности, Астанинская Юбилейная Декларация: на пути к всеобщей безопасности).

Санкционная политика и существующие механизмы коллективной безопасности продемонстрировали свою низкую эффективность и фактическую недееспособность. И вместе с тем, реформирование и укрепление существующих коллективных структур откладывается десятилетиями. Политика "консультаций и контактов" (т.н. "Минский" и "Нормандский" переговорные процессы) себя исчерпала и требует качественно нового подхода и новой ответственности.

Мы на пороге континентальной и мировой катастрофы. Новый виток напряжения на континенте может привести к повторению трагедии 1914 года, когда после одного выстрела в Сараево Европа и весь мир были ввергнуты в Мировую Войну, длившуюся практически семь десятилетий.

Прекращение войны в Украине и обеспечение условий нового и стабильного континентального мира может и должно стать первым практическим шагом евроатлантического и евразийского сообщества по преодолению новых угроз и недопущению континентальной катастрофы.

ОБСЕ может и должно взять на себя роль модератора переговоров и подписания обязующих документов о формуле мира, с привлечением всех сторон военного конфликта. Договор о мирном плане и гарантии его реализации, с соблюдением принципов и обязательств стран-участниц ОБСЕ, станет первым прецедентом новой миссии и роли ОБСЕ как дееспособной коллективной организации.

ОБСЕ должно выступить ответственным организатором и гарантом эффективных двусторонних переговоров Украины и РФ как стран-участниц Организации, с целью недопущения межгосударственного военного конфликта и создания новой правовой базы во взаимоотношениях двух государств.

С этой целью предлагаем инициировать проведение в 2019 году внеочередной конференции ОБСЕ на высшем уровне с целью организации эффективных переговоров с участием всех сторон военного конфликта для достижения мира и с учетом волеизъявления населения на территории военного конфликта.

III

Мы считаем, что время голословных деклараций и взаимного сдерживания прошло. Нужен новый коллективный ответ на вызовы миру, объединение усилий евроатлантического и евразийского сообщества (Астанинская Юбилейная Декларация ОБСЕ, 2010г.).

Таким ответом может стать новая система коллективной безопасности на континенте, которая опиралась бы на добрую волю, диалог и взаимодействие "от Ванкувера до Владивостока и Пекина", без исключений и ограничений.

Континенту нужен "новый Хельсинки 2.0". Нужен вне-блоковый, универсальный механизм обеспечения мирного развития и гарантированной безопасности человека независимо от страны и региона.

Нужен механизм эффективного диалога и оперативного принятия решений в спорных и конфликтных ситуациях.

Континенту нужна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Азии, с полноценным Договором и Уставом, с миссией мира в каждом уголке континента, с реальными механизмами включенности в разрешение возникающих межгосударственных проблем безопасности.

Наши предложения и инициативы:

Преобразование ОБСЕ в континентальную организацию – Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Азии (ОБСЕ+А) с про-активными функциями безопасности. Это позволит объединить интересы государств-участников, которые являются членами действующих военно-политических блоков, проводят внеблоковую политику или обладают признанным нейтральным статусом. Ключевыми для перезагрузки ОБСЕ должны стать Договор о Безопасности и Развитии на континенте, а также Устав организации, который будет обязательным для государств-участников.

Дискуссии и подготовка такого договора, с привлечением новых участников, должна начаться уже в 2019 году. Война в центре континента и возникшая угроза мировой войны – убедительная и бесспорная причина для начала такой работы.

В основу работы новой организации – ОБСЕ+А должны быть заложены основные положения и идеи Хельсинки-75, а также принципы безопасности развития (превентивное снижение угроз мирному развитию и благополучию государств и народов-участников ОБСЕ+А) и "коллективного суверенитета" государств-участников (коллективное преодоление конфликтов и согласованные национальные ответы на глобальные угрозы).

С целью реализации "безопасности развития"

- создание Гражданской Ассамблеи ОБСЕ. Ограниченность дипломатических и политических инструментов разрешения конфликтных ситуаций сегодня очевидна. Необходимо в полной мере использовать потенциал гражданской, гуманитарной и интеллектуальной дипломатии, механизма "диалога по горизонтали" евроатлантического и евразийского сообщества, превентивные меры по недопущению информационных войн, распространения ксенофобии, радикального национализма и агрессивного сепаратизма. Система континентальной безопасности нуждается в новом формате диалога и влияния – общегражданском и интеллектуальном взаимодействии, и такую роль может выполнить Гражданская Ассамблея ОБСЕ, и в перспектива – ОБСЕ+А.

- создание при ОБСЕ/ОБСЕ+А международной интеллектуальной сети исследовательских центров по вопросам безопасности развития, с проведением ежегодного интеллектуального Форума "Европа-Азия".

- формирование при Совете Министров ОБСЕ/ОБСЕ+А постоянно действующих комиссий для предотвращения конфликтов и развития сотрудничества государств-участников в социально-экономической, технологической, экологической и гуманитарной сферах. В дальнейшем, используя опыт ООН, преобразование таких комиссий в специализированные Учреждения;

- создание системы мониторинга и контроля за милитаризацией передовых гражданских технологий, научных открытий с целью ограничения возможностей их внедрения в сферу вооружений;

- формирование системы ГИС-мониторинга (космические технологии наблюдения за поверхностью Земли) военной, инфраструктурной и экологической безопасности на континенте.

У ОБСЕ/ОБСЕ+А должно быть право предоставлять гарантии суверенитету и территориальной целостности государствам с нейтральным статусом и государствам, реализующим внеблоковую политику.

У ОБСЕ/ОБСЕ+А должно быть право на превентивные стабилизационные меры, в том числе – с помощью коллективных миротворческих сил, для недопущения конфликта или предоставления помощи государству-участнику при соответствующем обращении.

С целью реализации "коллективного суверенитета" должны быть созданы новые механизмы коллективных действий:

- постоянно действующий миротворческий корпус ОБСЕ/ОБСЕ+А и национальные подразделения правоохранительных органов вооруженных сил в реестре ОБСЕ/ОБСЕ+А, способные к коллективным действиям по необходимости.

IV

В современном мире 21 века возник вакуум общепризнанных духовных лидеров развития. После длительной схватки двух сверхдержав, олицетворявших два мира – мир капитализма и демократии, с одной стороны, и мир коммунизма и справедливости, с другой – человечество погрузилось в нескончаемую борьбу за собственные национальные, узкокорпоративные или частно-групповые интересы.

Новое лидерство возможно только как продукт коллективных усилий, основанное на идеалах гуманизма, общечеловеческих ценностях, безопасности развития. Континенту, пережившему кровавое 20 столетие как столетие войн и потрясений, необходимо новое континентальное мышление.

Хельсинки-2, новая коллективная система безопасности и сотрудничества на континенте – это достойный и своевременный ответ.

Мы надеемся на активную поддержку наших инициатив всеми людьми доброй воли, сторонниками мира и сотрудничества, разделяющими и поддерживающими идею "Хельсинки 2.0".