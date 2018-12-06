Повышение цены на уголь для государственных предприятий до 2800 грн. за тонну позитивно повлияет на уровень добычи угля в Украине и снизит зависимость от импортного угля. Такое мнение высказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондарь.

"Повышение цен на уголь позволяет добывать больше собственного угля. Но одновременно надо смотреть на то, что большинство угля, закупаемого за границей, - это антрацитовая группа, которая осталась в шахтах на неконтролируемой территории. Необходимо переоборудовать ТЭСы для работы блоков на газовой группе угля. Тогда существенно вырастет добыча собственного угля, поскольку много угля марки "Г" сегодня находится на складах из-за отсутствия реализации. Если же заработают другие блоки, будет реализация угля, соответственно, добыча собственного возрастет, а закупка угля из-за рубежа будет снижаться", - отметил Михаил Бондарь.

По его мнению, повышение цены угля для госпредприятий также позитивно отразиться на общей ситуации в угольной отрасли, в том числе, на потребности в дотациях госшахт.

"Благодаря повышению цены на уголь, угольную государственную отрасль не нужно будет дотировать, ссылаясь на то, что стоимость угля является заниженной и, соответственно, поэтому государство должно выделять средства на поддержку шахт. Хотя, кроме цены угля, есть еще очень много факторов - модернизация шахт, ведь старое оборудование создает слишком высокую себестоимость. Но чем дороже тонна, тем меньше нужно будет выделять из государственного бюджета на покрытие себестоимости", - уверен народный депутат Михаил Бондарь.

Как ранее сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о плановом повышении с 1 января 2019 года граничной цены на уголь для государственных добывающих предприятий. Стоимость за одну тонну увеличится на 10,4% - до 2800 грн.