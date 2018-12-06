В Николаеве грабитель пытался отнять у женщины сумку, когда жертва оказала сопротивление, стал ее душить. Вопиющий инцидент произошел прямо средь белого дня, пишет издание "Новости-N".

Видео происшествия с камер наблюдения было опубликовано в сети. Неизвестный напал на женщину в микрорайоне "Соляные", на пересечении улиц 79-й бригады и Партизанской Искры. Злоумышленник шел от ул. Набережной, пересек ул. 79-й бригады и направился дальше по ул. Партизанской Искры. Женщина шла во встречном направлении.

Подойдя вплотную, мужчина стал как-будто обнимать жертву, требуя отдать сумку, перекинутую через плечо. Женщина стала вырываться, кричать. Тогда грабитель повалил ее на асфальт и начал душить. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не случайный пешеход - женщина, которая проходила мимо по ул. 79-й бригады. Увидев нежелательного свидетеля, грабитель тут же отпустил свою жертву и даже сделал вид, что пытался помочь случайно упавшей женщине. После чего быстро скрылся в ближайшем переулке. Пострадавшая написала заявление в полицию.

На днях грабитель попытался ограбить девушку и поплатился за это.