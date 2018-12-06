Выходные в Киеве: куда пойти 8-9 декабря (афиша) [ Редактировать ]
Рабочая неделя подходит к концу и впереди - долгожданные выходные. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 8-9 декабря.
Экскурсия на фабрику елочных игрушек
Во время экскурсии вы увидите, как из простой стекляной трубки выдувается шар, а потом он становится серебристым и как художники расписывают настоящие художники.
- Когда: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 декабря, 12:00
- Где: Дива Краины, Андреевский спуск, 34в
- Сколько стоит: от 260 гривен
Architects
Группа возвращается с новым альбомом Holy Hell и новыми эмоциями
- Когда: 8 декабря, 19:00
- Где: Stereo Plaza, пр. Лобановского, 119
- Сколько стоит: от 1299 гривен
Новогодняя тусовка собак
Будем тусоваться, греться на конкурсах, знакомиться, получать подарки. Приходите с собаками.
- Когда: 8 декабря, 13:00
- Где: Кураж базар, ул. Глушкова, 1
- Вход свободный.
Аквариум: БГ 65
На концерте вы услышите все знаменитые хиты группы "Аквариум" и сможете поздравить фронтмена Бориса Гребенщикова с его 65-летием.
- Когда: 8 декабря, 20:00
- Где: Stereo Plaza, пр. Лобановского, 119,
- Сколько стоит: от 590 гривен
Кристина Соловий
Презентация авторского альбома "Любимый друг".
- Когда: 8 декабря, 20:00
- Где: Октябрьский дворец, ул. Героев небесной сотни, 1
- Сколько стоит: от 500 гривен
TEDxKyivWomen 2018
Во всем мире женщины и девушки уже не отстают. Они проявляют себя, творят и делают невероятные открытия и прорывы. Какой бы ни была сфера их деятельности: бизнес, искусство, политика, технологии, - женщины и те, кто их поддерживает, объединяются чтобы вместе преодолеть вызовы и изменить этот мир к лучшему.
- Когда: 9 декабря, в 10:00
- Где: FEDORIV Hub, бульв. Большая Васильковская, 5
- Сколько стоит: от 600 гривен
FURMAN BAND
Бунтарские, латинские, балканские, самые танцевальные и взрывные песни группировки "Ленинград", латинских и балканских исполнителей в исполнении яркого, неординарного FURMAN BAND.
Если легендарные "На лабутенах", "ЗОЖ", "Супер Гуд" вы знаете наизусть, клипы Шнура смотрели не менее сотни раз, а услышав Desposito рветесь в пляс, вы не сможете пропустить этот вечер и просто не усидите на месте, услышав скандальные и любимые песни.
- Когда: 8 декабря, 21.00.
- Где: BEER HOUSE, ул. Бассейная, 2А.
- Сколько стоит: депозит на одного человека - 500 грн.
Благотворительная ярмарка
Организаторы обещают, что все посетители ярмарки смогут осуществить незабываемое путешествие, попробовать культуру и кухню разных народов мира. Каждый год разные страны демонстрируют свои ремесла, сувениры, национальную кухню, напитки, музыку и фольклор.
- Когда: 8 декабря, с 10.00 до 17.00.
- Где: НСК "Олимпийский", ул. Большая Васильковская, 55.
- Сколько стоит: 80 грн.
Рождественский Кураж Базар
Большой благотворительной целью Рождественского Кураж Базара станет покупка подарков детям, которым не повезло, и они проводят День святого Николая в отделении одной из трех самых "трудных" больниц: Институте рака, Институте нейрохирургии и Институте сердечно-сосудистой хирургии. Им повезут сказку и исполнение желаний в виде подарков, шаров и аниматоров.
- Когда: 8-9 декабря, с 11.00 до 20.00.
- Где: ВДНХ, просп. Глушкова, 1.
- Сколько стоит: 100 грн.
Вествуд: панк, икона, активистка
Этот фильм расскажет про основание бренда Вивьен с самого начала. С ней хотели работать на волонтерских началах, просто ради того, чтобы быть ближе к харизматичному дизайнеру. Теперь ее компания имеет собственный совет директоров, но Вивьен, как и ранее, остается верной своим принципам.
Когда: 8-9 декабря, 19:00.
- Где: кинотеатр "Киев".
- Адрес: ул. Большая Васильковская, 19.
- Сколько стоит: 90-120 грн.
Games Gathering
Крупнейшая в Украине и СНГ B2B конференция, посвященная разработке игр и созданию качественного игрового контента.
- Когда: 8-9 декабря, с 10.00 до 20.00.
- Где: МВЦ, просп. Броварской, 15.
- Сколько стоит: от 1930 грн.
DZ'OB
Презентация нового альбома группы - "Beings for Throbbing". Группа - это уникальный для Украины ансамбль сочетающий в своем творчестве IDM, техно, дабстеп с авангардной академической музыкой. Сочетание гобоя, кларнета, фагота, струнных с электроникой, синтез актуальной танцевальной и академической традиций сплетаются в мощный и нетривиальный музыкальный перформанс.
- Когда: 8 декабря, 20.00.
- Где: МК, ул. Богдана Хмельницкого, 57Б.
- Сколько стоит: 300-350 грн.
Экскурсия в метро
Третья экскурсия по метро Киева, которая завершит цикл и расскажет вам о зеленой линии. Она появилась в сложное и непростое время конца 80-х - начала 90-х, но тем не менее надежно связала стремительно растущие жилмассивы левобережья с центром города.
Когда: 8 декабря, 12.00.
Где: вход на станцию "Золотые ворота", Золотоворотский проезд, 3.
Сколько стоит: 130 грн по предоплате, 150 грн при оплате на месте. Нужна предварительная регистрация.
Концерт Святослава Кондратива
Первая скрипка и самый романтический скрипач Украины. Артист, музыку которого называют божественной, а игру - непревзойденной.
Его композиции рождаются в самых красивых уголках мира - среди дюн Сахары, фиордов Норвегии, возле берегов Атлантики.
- Когда: 9 декабря, 19.00.
- Где: Украинский дом, ул. Крещатик, 2.
- Сколько стоит: 350-650 грн.
Jazz Bez Kyiv
Международный джазовый фестиваль Jazz Bez раз объединит меломанов. Музыканты из Италии, Норвегии, Австрии, Венгрии, Польши и США создадут настоящую джазовую феерию.
- Когда: 9 декабря, 20.00.
- Где: 32JazzClub, ул. Воздвиженская, 32.
- Сколько стоит: от 500 грн.
Шоу гиганстких фонтанов
Вы увидите настоящее инженерное ноу-хау: новейшие технологии и сложные конструкции покажут удивительную игру световых экранов, музыки, цвета и огненного пламени. И конечно же, вас ждут фееричные фонтаны. Только представьте: их 600 штук. Самый гигантский достигает 26 метров в высоту и играет всеми цветами радуги.
- Когда: 9 декабря, 12.00, 16.00.
- Где: Национальный цирк Украины, площадь Победы, 2.
- Сколько стоит: от 100 до 550 грн.
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