Рабочая неделя подходит к концу и впереди - долгожданные выходные. Вы можете остаться дома, а можете провести уикенд ярко и незабываемо. Организаторы подготовили огромное количество мероприятий для вас.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 8-9 декабря.

Экскурсия на фабрику елочных игрушек

Во время экскурсии вы увидите, как из простой стекляной трубки выдувается шар, а потом он становится серебристым и как художники расписывают настоящие художники.

Когда: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 декабря, 12:00

Где: Дива Краины, Андреевский спуск, 34в

Сколько стоит: от 260 гривен

Architects

Группа возвращается с новым альбомом Holy Hell и новыми эмоциями

Когда: 8 декабря, 19:00

Где: Stereo Plaza, пр. Лобановского, 119

Сколько стоит: от 1299 гривен

Новогодняя тусовка собак

Будем тусоваться, греться на конкурсах, знакомиться, получать подарки. Приходите с собаками.

Когда: 8 декабря, 13:00

Где: Кураж базар, ул. Глушкова, 1

Вход свободный.

Аквариум: БГ 65

На концерте вы услышите все знаменитые хиты группы "Аквариум" и сможете поздравить фронтмена Бориса Гребенщикова с его 65-летием.

Когда: 8 декабря, 20:00

Где: Stereo Plaza, пр. Лобановского, 119,

Сколько стоит: от 590 гривен

Кристина Соловий

Презентация авторского альбома "Любимый друг".

Когда: 8 декабря, 20:00

Где: Октябрьский дворец, ул. Героев небесной сотни, 1

Сколько стоит: от 500 гривен

TEDxKyivWomen 2018

Во всем мире женщины и девушки уже не отстают. Они проявляют себя, творят и делают невероятные открытия и прорывы. Какой бы ни была сфера их деятельности: бизнес, искусство, политика, технологии, - женщины и те, кто их поддерживает, объединяются чтобы вместе преодолеть вызовы и изменить этот мир к лучшему.

Когда: 9 декабря, в 10:00

Где: FEDORIV Hub, бульв. Большая Васильковская, 5

Сколько стоит: от 600 гривен

FURMAN BAND

Бунтарские, латинские, балканские, самые танцевальные и взрывные песни группировки "Ленинград", латинских и балканских исполнителей в исполнении яркого, неординарного FURMAN BAND.

Если легендарные "На лабутенах", "ЗОЖ", "Супер Гуд" вы знаете наизусть, клипы Шнура смотрели не менее сотни раз, а услышав Desposito рветесь в пляс, вы не сможете пропустить этот вечер и просто не усидите на месте, услышав скандальные и любимые песни.

Когда: 8 декабря, 21.00.

Где: BEER HOUSE, ул. Бассейная, 2А.

Сколько стоит: депозит на одного человека - 500 грн.

Благотворительная ярмарка

Организаторы обещают, что все посетители ярмарки смогут осуществить незабываемое путешествие, попробовать культуру и кухню разных народов мира. Каждый год разные страны демонстрируют свои ремесла, сувениры, национальную кухню, напитки, музыку и фольклор.

Когда: 8 декабря, с 10.00 до 17.00.

Где: НСК "Олимпийский", ул. Большая Васильковская, 55.

Сколько стоит: 80 грн.

Рождественский Кураж Базар

Большой благотворительной целью Рождественского Кураж Базара станет покупка подарков детям, которым не повезло, и они проводят День святого Николая в отделении одной из трех самых "трудных" больниц: Институте рака, Институте нейрохирургии и Институте сердечно-сосудистой хирургии. Им повезут сказку и исполнение желаний в виде подарков, шаров и аниматоров.

Когда: 8-9 декабря, с 11.00 до 20.00.

Где: ВДНХ, просп. Глушкова, 1.

Сколько стоит: 100 грн.

Вествуд: панк, икона, активистка

Этот фильм расскажет про основание бренда Вивьен с самого начала. С ней хотели работать на волонтерских началах, просто ради того, чтобы быть ближе к харизматичному дизайнеру. Теперь ее компания имеет собственный совет директоров, но Вивьен, как и ранее, остается верной своим принципам.

Когда: 8-9 декабря, 19:00.

Где: кинотеатр "Киев".

Адрес: ул. Большая Васильковская, 19.

Сколько стоит: 90-120 грн.

Games Gathering

Крупнейшая в Украине и СНГ B2B конференция, посвященная разработке игр и созданию качественного игрового контента.

Когда: 8-9 декабря, с 10.00 до 20.00.

Где: МВЦ, просп. Броварской, 15.

Сколько стоит: от 1930 грн.

DZ'OB

Презентация нового альбома группы - "Beings for Throbbing". Группа - это уникальный для Украины ансамбль сочетающий в своем творчестве IDM, техно, дабстеп с авангардной академической музыкой. Сочетание гобоя, кларнета, фагота, струнных с электроникой, синтез актуальной танцевальной и академической традиций сплетаются в мощный и нетривиальный музыкальный перформанс.

Когда: 8 декабря, 20.00.

Где: МК, ул. Богдана Хмельницкого, 57Б.

Сколько стоит: 300-350 грн.

Экскурсия в метро

Третья экскурсия по метро Киева, которая завершит цикл и расскажет вам о зеленой линии. Она появилась в сложное и непростое время конца 80-х - начала 90-х, но тем не менее надежно связала стремительно растущие жилмассивы левобережья с центром города.

Когда: 8 декабря, 12.00.

Где: вход на станцию "Золотые ворота", Золотоворотский проезд, 3.

Сколько стоит: 130 грн по предоплате, 150 грн при оплате на месте. Нужна предварительная регистрация.

Концерт Святослава Кондратива

Первая скрипка и самый романтический скрипач Украины. Артист, музыку которого называют божественной, а игру - непревзойденной.

Его композиции рождаются в самых красивых уголках мира - среди дюн Сахары, фиордов Норвегии, возле берегов Атлантики.

Когда: 9 декабря, 19.00.

Где: Украинский дом, ул. Крещатик, 2.

Сколько стоит: 350-650 грн.

Jazz Bez Kyiv

Международный джазовый фестиваль Jazz Bez раз объединит меломанов. Музыканты из Италии, Норвегии, Австрии, Венгрии, Польши и США создадут настоящую джазовую феерию.

Когда: 9 декабря, 20.00.

Где: 32JazzClub, ул. Воздвиженская, 32.

Сколько стоит: от 500 грн.

Шоу гиганстких фонтанов

Вы увидите настоящее инженерное ноу-хау: новейшие технологии и сложные конструкции покажут удивительную игру световых экранов, музыки, цвета и огненного пламени. И конечно же, вас ждут фееричные фонтаны. Только представьте: их 600 штук. Самый гигантский достигает 26 метров в высоту и играет всеми цветами радуги.