Введя военное положение, власть пыталась сорвать выборы, а в итоге уничтожает экономику и инвестиционный климат.

Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в четверг, 6 декабря.

По его словам, военное положение лишило Украину спокойствия.

"Иностранцы начали сдавать билеты, отменять бронь гостиничных номеров и отказываться от поездок в Украину. Они не понимают, что это лишь очередная пиар-кампания Порошенко. Они действительно напуганы. Так же напуганы бизнесмены, которые прекращают подписание договоров о продлении действующих контрактов. Мы получаем очень много информации о том, что в Украине приостанавливается инвестиционная деятельность. Это очень плохо", - отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко акцентировал, что власть фактически создала в стране обстановку хаоса и неуверенности в завтрашнем дне.

"Введя военное положение, они попытались сорвать выборы, а в итоге уничтожают инвестиционный климат и разрушают экономику", - подчеркнул народный депутат.