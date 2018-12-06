Военное положение уничтожает экономику и инвестиционный климат в стране - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Введя военное положение, власть пыталась сорвать выборы, а в итоге уничтожает экономику и инвестиционный климат.
Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в четверг, 6 декабря.
По его словам, военное положение лишило Украину спокойствия.
"Иностранцы начали сдавать билеты, отменять бронь гостиничных номеров и отказываться от поездок в Украину. Они не понимают, что это лишь очередная пиар-кампания Порошенко. Они действительно напуганы. Так же напуганы бизнесмены, которые прекращают подписание договоров о продлении действующих контрактов. Мы получаем очень много информации о том, что в Украине приостанавливается инвестиционная деятельность. Это очень плохо", - отметил оппозиционный политик.
Юрий Бойко акцентировал, что власть фактически создала в стране обстановку хаоса и неуверенности в завтрашнем дне.
"Введя военное положение, они попытались сорвать выборы, а в итоге уничтожают инвестиционный климат и разрушают экономику", - подчеркнул народный депутат.
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