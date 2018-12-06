В Запорожье мужчина жестоко изнасиловал девушку. Жуткий инцидент произошел в Шевченковском районе, пишет издание gazeta.zp.ua.

Злоумышленник ударил девушку по голове и выхватил у нее из рук сумку. После применив физическую силу затащил ее в лесополосу, где жестоко изнасиловал. Пострадавшая выжила. После страшного происшествия женщина обратилась в полицию.

Позже преступника нашли и задержали. Он находится под стражей. Расследование инцидента продолжается.

К сожалению, такие вопиющие случаи происходят регулярно. Жертвой становятся и женщины, и дети. Ранее в Харьковской области неизвестный изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу.