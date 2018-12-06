Нынешняя власть не делает никаких практических шагов для освобождения пленных украинских моряков. Об этом заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в четверг, 6 декабря.

"Нынешняя власть только продуцирует различные заявления и пиарится на этой теме. И это уже не первый раз. Она все время использует пленных с целью собственного пиара, как пиарилась на ситуации вокруг Савченко и Сенцова. При этом прямого диалога по освобождению моряков нет", - отметил оппозиционный политик.

По мнению Юрия Бойко, сейчас чрезвычайно важно - выйти на прямой диалог (с Россией, - ред.) по освобождению моряков.

"Есть площадка Евросоюза при посредничестве канцлера Германии Ангелы Меркель. Она предлагала свои услуги в этом вопросе. Это гораздо важнее, чем проводить пиар-кампании на пленных", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".