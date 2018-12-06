В Украине вводят новую маркировку продуктов [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов". "За" проголосовал 231 народный депутат при минимально необходимых 226 голосах.
Новый закон призван защитить потребителей и наладить систему маркировки продуктов в соответствии с нормами ЕС.
После вступления документа в силу производителей обяжут делать надписи на упаковках читабельными, запретят им скрывать информацию о продуктах другой текстовой или графической информацией. Пока что украинские производители при нанесении маркировки на товар делают так, что украинский текст очень плохо виден. Особенно часто так происходит с продуктами, которые идут на экспорт.
Покупателям в обязательном порядке должна будет предоставляться информация о пищевых добавках и вспомогательных веществах, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость. Также обязательным будет указание на упаковке данных о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию. В меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания тоже нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах.
Также вводятся следующие нормы:
- требования к обозначению минимального срока годности или даты "употребить до";
- регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;
- правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;
- указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости;
- условия хранения и использования.
А вот информация о питательной ценности некоторых продуктов станет необязательной. Эта норма относится к продуктам, "которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке".
Если будут нарушены требования к маркировке, юрлиц собираются штрафовать на 15 минимальных заработных плат (мзп, 3723 грн с 1 января 2018 года, 4173 грн с 1 января 2019), физлиц-предпринимателей - в размере 10 мзп.
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