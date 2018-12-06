Лихие 90-е: самые безумные наряды знаменитостей [ Редактировать ]
90-е называют самым сумасшедшим и неоднозначным периодом среди всех модных эпох. Звезды шоу-бизнеса не боялись экспериментировать со своим внешним видом.
Миллионы подросток копировали стиль своих кумиров.
Знаменитости в то время позволяли надеть на красные дорожки провокационные образы, в которых сегодня их невозможно представить.
Читайте также про самые безумные женские прически 1960-х годов.
по теме
Оззи Осборну - 70: самые яркие образы легендарного рокера
Оззи Осборн сделал безумие своей фишкой и невероятно сильно повлиял не только на музыку, но и на всю поп-культуру в целом
Регина Тодоренко вышла замуж: первые фото с церемонии
Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко официально вышла замуж
"Это самая настоящая любовь": Ани Лорак умилила поклонников (фото)
Украинская певица умилила поклонников новым снимком в соцсети
Известную актрису поймали за поцелуем с девушкой (фото)
Знаменитую актрису застали целующуюся с 27-летней моделью в Малибу
"Жертва ботокса и пластики": Ани Лорак высмеяли за новый образ (фото)
Украинская певица Ани Лорак встревожила поклонников своим внешним видом