90-е называют самым сумасшедшим и неоднозначным периодом среди всех модных эпох. Звезды шоу-бизнеса не боялись экспериментировать со своим внешним видом.

Миллионы подросток копировали стиль своих кумиров.

Знаменитости в то время позволяли надеть на красные дорожки провокационные образы, в которых сегодня их невозможно представить.

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