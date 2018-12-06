У всех нас есть вредные привычки: кто-то не моет чашки, пока в кухне не останется ни одной чистой, а кто-то копит журналы, забивая ими шкафы. Однако есть и такие привычки, от которых стоит избавиться до своего 30-летия для того, чтобы обрести счастье в жизни, пишет издание Clutch.

Вы покупаете готовую еду, так как не умеете готовить

Еда собственного приготовления всегда полезнее той, что вы заказываете в ресторане или покупаете в супермаркете: готовая пища всегда содержит изрядное количество консервантов и ароматизаторов. Готовя самостоятельно, вы можете сама выбирать качественные продукты, создавая из них здоровые и полезные кулинарные шедевры.

Долго держите обиду

Жизнь коротка, а обиды, словно ложка дегтя в медовой бочке жизни. Не зря существует поговорка "Будешь долго обижаться - быстро состаришься". Обиды не только портят отношения с людьми, но и не позволяют вам быть счастливыми. Плохое нужно уметь легко отпускать, а с людьми всегда можно найти общий язык и компромисс, главное, хотеть договориться.

Переживаете по поводу мнения окружающих

Вы никогда не будете нравиться абсолютно всем. Примите это, как данность. Пока вы будете пытаться всем угодить, потеряете и свою индивидуальность, и свою самооценку. Главное, чтобы вы нравились сама себе. А те, кому по вкусу ваш уникальный стиль, сами найдутся, и оценят вас по достоинству.

Все время проводите за экранами гаджетов

Реальная жизнь за пределами экрана. В ней есть настоящие эмоции, которые вызывают люди, искусство, наука, путешествия, приключения. На океан можно посмотреть и в смартфоне, открыв картинку. А можно поехать к океану и искупаться в нем. Согласитесь, это совершенно разные ощущения! Если вы не начнете жить реальностью сейчас, то еще лет через 30 будете сожалеть о том, что так и не увидели, и не ощутили настоящих радостных эмоций.

Выпиваете по будням

Алкогольное опьянение - это способ побега от реальности туда, где лучше, легче, приятнее. Выпивка в принципе отрицательно сказывается на здоровье мозга и печени, но если вы любите пристраститься посреди рабочей недели, то вам нужна помощь. К тому же это плохо сказывается на вашей работоспособности и самочувствии.

Спите до обеда в выходные дни

Поваляться в кроватке приятно. Но это уйма времени, которое можно потратить на что-то полезное: заняться арт-терапией, сходить в музей или на выставку, устроить марафон по просмотру самых романтичных комедий, в конце концов заняться пробуждающим сексом со своей второй половинкой.

Избегаете общения с хорошими людьми

Конечно, вы можете быть интровертом, и вам порой приятнее провести время в одиночестве, чем встречаться с кем-то, особенно вне дома. Но общение нужно каждому человеку. Не отворачивайтесь от друзей и близких людей, ведь вы нужны им, а они вам.

Ставите недостижимые цели, пренебрегая сегодняшними радостями

Слова Наполеона о том, что нужно ставить невозможные цели, чтобы добиться максимума, не утратила своей актуальности. Планируйте. Добивайтесь сложного и невозможного. Но за глобальными планами не забывайте о сегодняшнем дне, в котором тоже есть маленькие радости. Жить и наслаждаться нужно сейчас, ведь другой жизни для этого не будет. А цели никуда не денутся, если вы пойдете кормить уток.

Переживаете, что вы не все понимаете

Нет в мире людей, которые понимали бы и знали бы абсолютно все. Жизнь изменчива, наука только развивается, человек тоже учится по ходу жизни, приобретая опыт и знания. Если вы чего-то не понимаете, спросите, не бойтесь выглядеть глупо. Тот, кто задает вопросы, представляется человеком, стремящимся к знаниям и понимаю, а не невежей, который лучше промолчит и останется глупцом.

Читайте также от каких слов стоит отказаться навсегда.