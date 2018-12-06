Фото: Юлия Джима и Урош Велепец

Вторая соревновательная неделя дебютного этапа Кубка мира по биатлону продолжилась женской индивидуальной гонкой. Накануне старта стало известно, что Валентина Семеренко не выйдет на дистанцию, так как еще не восстановилась полностью после болезни.

Первой из украинок стартовала Анастасия Меркушина, ставшая вместе с Артемом Тищенко бронзовым призером одиночной смешанной эстафеты в Поклюке. 23-летняя биатлонистка остановилась в шаге от заветной медали и в этой гонке. Все шло по плану до последней стрельбы: четвертая мишень оказалась роковой для Насти. Одна дополнительная минута и 16-я позиция в финишном протоколе - таков итог гонки для молодой спортсменки.

Но все же, украинский гимн заиграл в этот день в небольшом биатлонном городке. Главным виновником праздника стала Юлия Джима, получившая 94 стартовый номер. Украинка проходила подготовку к сезону по индивидуальной программе с экс-тренером сборной Урошем Велепецом в Словении. Судя по всему, это сыграло в пользу Юлии, которая в прошлом году заняла второе место в зачете индивидуальных гонок, уступив всего пять баллов представительнице Беларуси Надежде Скардино. Продемострировав стопроцентную точность и более-менее неплохой ход на лыжне, украинка буквально вырвала у соперниц победу в гонке. Есть первая индивидуальная медаль!

Стоит отметить, что сразу четверо представительниц сборной Украины оказались в двадцатке лучших спортсменок по итогам гонки. Журавок пришла на финиш с "нулем" в графе промахов. Сегодня с точностью у Юль все порядке! К слову, всего пять биатлонисток из 101 стартовавших сумели "чисто" отстреляться.

Вита Семеренко допустила две оплошности и финишировала за пределами очковой зоны, а Елена Пидгрушная более чем достойно вернулась в большой биатлон. Капитан команды единожды промахнулась на "лежке", что на фоне остальных "снайперов" позволило завершить гонку на высоком 15-м месте.

Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Юлия Джима (0+0+0+0) 43:06,6

2. Моника Хойниш (0+0+0+1) +5,9

3. Маркета Давидова (0+0+0+1) +16,5

...

15. Елена Пидгрушная (1+0+0+0) +1:12,0

16. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +1:12,4

20. Юлия Журавок (0+0+0+0) +1:32,8

41. Вита Семеренко (0+1+1+0) +3:13,6

Несколькими часами ранее состоялась мужская индивидуальная гонка, в которой украинские спортсмены сумели приятно удивить.