Археологи проводили раскопки на территории города Кесария, находящегося в Израиле и обнаружили древний горшок, в котором находились монеты из золота.В посудине были найдены более двадцати монет, принадлежащих к временам 11 века, пишет издание "Экономические новости".

Ученые рассказали, что данный артефакт является очень редким, потому что деньги времен Византии вывозились за пределы государства очень нечасто. Археологи считают, что обнаруженные монеты были закопаны одним из местных жителей, когда произошли военные действия с крестоносцами в 1101 году.

Обнаруженные монеты были помещены горшочек, который был закопан на глубине полутора метров и находился между двумя камнями. Исследователи выяснили, что 18 монет оказались фатимидскими динарами, сделанными из золота 24 карат (то есть золота без примесей других металлов). Еще шесть монет были сделаны из золота 22 карат и были произведены в Византийской империи.

Ранее заключенные нашли ценный клад на территории тюрьмы.