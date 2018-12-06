Одесские силовики разыскала в столице группу экстрасенсов-аферистов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook.

"Работниками одесского Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований НПУ и управления КОРД ГУ НП в Одесской области задержаны трое членов преступной группы, которые разыскивались правоохранительными органами за совершение мошеннических действий", - сообщают правоохранители.

Согласно материалам следствия, участники группы более двух лет обманывали граждан, притворяясь экстрасенсами. Они предлагали населению свои "магические" услуги по цене от 40 до 60 тысяч долларов США.

"Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им "кармической" расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью к правоохранителям", - сообщают в полиции.

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